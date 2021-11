Ripresa “dei lavori” – La situazione azzurra in vista di San Siro

La ripresa – Ieri il ritorno in campo dopo quasi tre giorni di rompete le righe. Spalletti e i suoi dello staff restano a lungo a colloquio nella stanza grande per gettare le basi al lavoro di questa settimana. Manolas, nel frattempo, ha svolto per intero la seduta atletica. È recuperato e a Mosca potrebbe persino giocare. Ma un passo alla volta. A San Siro l’unico vero dilemma riguarda Politano o Lozano con il messicano che è atteso a Napoli solo per domani sera. Anche Ospina rientrerà ultimo, come suo solito. I giochi sono fatti per la supersfida all’Inter, c’è poco da fare. Una partita che dà il via libera all’ultimo tour de force del 2021, prima della sosta natalizia e la partenze di 4 big per la Coppa d’Africa. Sinatti, il preparatore atletico farà delle modifiche al proprio lavoro in queste settimane, più pallone e meno preparazione a secco. Ma in ogni caso, è prevista una maggiore rotazione rispetto al passato. Improbabile che possa rientrare Demme per Milano: se dovesse negativizzarsi, sarà convocato per la gara con la Lazio.

Il Mattino