Parolo, ex calciatore: “Non è mai facile gestire la pressione, ma lui lo sa fare”

A Radio Marte è intervenuto Marco Parolo: “Il mio primo gol in Serie A lo feci proprio contro il Napoli, che poi vinse 1-4. Ci vinsi anche con la Lazio per 2-4. Io al Napoli? Solo un parlare ma nulla di più, non si sono legate le cose. Se non sei proprio la prima scelta forte sono cose che succedono, magari fossi stato una prima scelta sarebbe stato diverso. Se veramente uno ti vuole le cose si bypassano. Io sono sempre stato molto rispettoso di scelte e opinioni di tutti.