Napoli sarebbe una vittima perfetta per Inzaghi ma Spalletti cerca rivincite!

Se Inzaghi cerca il primo acuto in uno scontro diretto, Spalletti inizierà un ciclo di ferro nel quale capirà se potrà alzare l’asticella o no. Ha già detto che il Napoli lotterà fino alla fine per il titolo, ma battere l’Inter significherebbe fare il pieno al serbatoio dell’autostima e incendiare ulteriormente la passione di una città che sa essere trascinante. I primi due esami contro la Juventus e la Roma sono stati superati quasi a pieni voti, ma adesso c’è il crash test contro i nerazzurri che per Lucio sa anche di incrocio con il passato. A Milano ha seminato bene (2 qualificazioni alla Champions di fila dopo una lunga assenza), ma il raccolto migliore lo ha fatto Conte. Prendersi i tre punti domenica, oltre a lanciare un messaggio al campionato, permetterebbe di regolare i conti con il passato e con chi lo ha esonerato nonostante i due anni di contratto che aveva. Fonte: CdS