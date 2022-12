Mihajlovic cittadino onorario di Bologna. Nei momenti difficili della malattia la città si è stretta a lui

A Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Bologna.

La cerimonia si è svolta nella sala del consiglio. “Questo premio lo dedico col cuore alla città di Bologna tutta”, ha commentato l’allenatore rossoblù. “Ai bolognesi sportivi e non sportivi, ai tifosi e non tifosi del Bologna, perché la loro vicinanza, soprattutto in quel momento, si è fatto molto sentire ed è stata così forte – ha aggiunto riferendosi alla leucemia che lo ha colpito – , che mi dava sempre la carica per affrontare le durissime giornate a cui ero sottoposto. Vi ringrazio di cuore a tutti”.