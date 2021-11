Italia ai play off: l’ idea è di “spostare” un’ intera giornata di campionato

L’Italia, purtroppo, dovrà affrontare i playoff per accedere ai Mondiali. Ora la Figc valuta l’ipotesi di approntare un piano di emergenza per agevolare la spedizione azzurra nel viaggio verso i campionati del mondo. Con ogni probabilità sarà organizzato un ritiro a Coverciano alla fine di gennaio. E poi si coltiva l’idea – ancora in versione piuttosto embrionale, per la verità – di rinviare un’intera giornata di Serie A di marzo a pochi giorni dalla semifinale degli spareggi. È molto, molto complicato – va detto. Il progetto prevede che si allestisca un raduno degli azzurri durante la sosta del campionato già prevista per il fine settimana del 29 e 30 gennaio del 2022 e legata alle eliminatorie sudamericane. Va ricordato che disputeremo la semifinale dei playoff in casa (verosimilmente a Roma) il 24 e il 25 marzo. Di amichevoli non si può discutere, e va bene, però lo stage del 30 gennaio è quasi una certezza. «È al momento l’unica finestra disponibile», ha annotato Gravina. Venendo all’eventualità di posticipare una giornata, lo scenario è meno soleggiato. In sostanza, occorrerebbe spostare il turno del 30 marzo (cioè quello di Roma-Lazio), che cade quattro giorni prima dei playoff, per permettere alla Nazionale di radunarsi in anticipo. «Ci proveremo ma la vedo complicata» , ha ragionato Gravina. Le interlocuzioni tra la Figc e la Lega di Serie A sono state avviate, ma la riuscita della trattativa è quasi impossibile.