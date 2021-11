Inter/Napoli: sfida tra mediani. Anguissa e Barella, che polmoni!

Nel centrocampo di Inter e Napoli battono due cuori grandi come l’intera regione Lombardia. Barella da una parte e Anguissa dall’altra rappresentano l’ombelico del mondo di Inzaghi e di Spalletti. L’italiano viene dall’esperienza all’Europeo con Mancini che ne ha rafforzato la consapevolezza di essere un centrocampista moderno: corre, lotta, conquista palla, attacca e soprattutto la butta dentro. Con o senza Barella è un’Inter totalmente differente. Inzaghi se lo coccola fin dal primo giorno del suo mandato. E fa bene, visti i risultati in termine di prestazione e rendimento. Contro il Napoli, però, per l’italiano sarà una bella prova di maturità, perché dall’altra parte se la dovrà vedere con Anguissa, la vera grande rivelazione di questo sfavillante inizio di stagione degli azzurri. Il camerunese si è preso il centrocampo del Napoli e lo ha portato in Paradiso. Dal punto di vista delle qualità atletiche e tecniche, vedi Barella. E come punto di forza in più, Zambo può contare su una fisicità diversa rispetto al diretto concorrente. La loro sarà una sfida di muscoli, certo, ma anche di concentrazione a attenzione: tatticamente imprescindibili, le loro giocate possono far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra in qualunque momento. Fonte: Il Mattino