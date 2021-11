Inter/Napoli sfida tra giganti: speed Osimhen contro il muro Skriniar

Napoli verso Milano. Sfida tra titani al limite dell’area di rigore dell’Inter. Da una parte ci sarà Skriniar, con la ferma intenzione di tenere lontani i pericoli, dall’altra Osimhen, che intende ritrovare il gol perduto (non segna in trasferta da settembre in casa della Sampdoria). Senza De Vrij infortunato toccherà a Skriniar diventare il leader difensivo dell’Inter. Di Marco potrebbe arretrare sulla linea dei centrali e Bastoni scivolare al centro, ma tutto (o quasi) dipenderà dalle letture difensive dello slovacco. Sarà lui, infatti, a mettersi sulle tracce di Osimhen per arginarlo in prima battuta. Sarà uno scontro molto fisico, perché il nigeriano ha le qualità per bruciare sullo scatto il diretto avversario, ma nell’uno contro uno fisico potrebbe finire per avere la peggio. Sarà certamente uno dei duelli più attesi e accattivanti di tutta la sfida, anche perché proprio su questo asse potrebbe decidersi il risultato finale. Occhio anche alla fase offensiva di Skriniar, che anche quest’anno si conferma uno degli uomini più pericolosi dell’Inter nell’area di rigore avversaria (già due gol in campionato e uno in Champions). Sui corner a favore può diventare la scheggia impazzita da gestire per fisicità e capacità di prendere il tempo sui palloni aerei. Fonte: Il Mattino