Inter/Napoli: che sfida sulla fascia. Di Lorenzo e Perisic “face to face”

I moduli di Inzaghi e Spalletti sono differenti. Un po’ come le filosofie di gioco. Perché Simone è un sostenitore della difesa a 3 e delle giocate ariose con i quinti di centrocampo a tutta fascia, mentre Luciano preferisce la difesa a 4 e il palleggio in fase centrale fino all’apertura del gioco con gli attaccanti esterni. Nelle dinamiche delle due squadre, però, hanno una loro rilevanza le giocate degli esterni. Nel Napoli il terzino destro è lo stakanovista Di Lorenzo, che non salta un minuto nemmeno nelle partitelle di allenamento, mentre nell’Inter c’è una rotazione più ampia. Contro il Napoli, però, dovrebbe toccare ancora una volta a Perisic il ruolo di esterno sinistro, ovvero quello che andrà a sfidare Di Lorenzo su quella corsia esterna. Sono entrambi giocatori dal passo lungo, amano andare sul fondo e cercano sempre la sovrapposizione. Si sfideranno sulla corsa, più che sullo scatto. Sanno buttarsi dentro e non hanno paura di fare gol. Di Lorenzo è fresco dall’uno-due con il Napoli (contro il Verona) e con la Nazionale (contro la Svizzera), Perisic non segna da ottobre, nel ko contro la Lazio, ma nelle ultime partite le sue prestazioni di grande sostanza sono state decisive per l’Inter di Inzaghi. Fonte: Il Mattino