Inter/Napoli al microscopio – Neroazzurri col dubbio infortunati e Spalletti confida nelle sue stelle

L’occasione per rilanciarsi, e quella per staccarsi definitivamente. Basterebbe solo questo come piatto forte per presentare le motivazioni di Inter e Napoli in vista della super sfida di domenica al Meazza. Simone Inzaghi è alle prese con la conta dei presenti, perché tra lungodegenti e acciacchi post nazionali, l’Inter dovrà fare i conti con diverse assenze di peso. Su tutte quella di De Vrij che lascerà spazio nella difesa a tre a Dimarco con Bastoni che scalerà al centro. Poi c’è il dubbio legato alle condizioni di Dzeko, con Correa che scalda i motori per partire dall’inizio in tandem con Lautaro Martinez. Diversa la situazione in casa Napoli. Gli azzurri arrivano con 7 punti di vantaggio sull’Inter e dovranno gestire e provare ad allungare tagliando di fatto i nero azzurri fuori dalla lotta scudetto. Per l’occasione Spalletti recupera Koulibaly, che ha saltato l’ultima gara col Verona per squalifica, e spera di poter contare sui gol di Osimhen, che è a secco dal 28 ottobre contro il Bologna. In mezzo al campo fiducia a Fabian e Anguissa che se la vedranno con Barella e Brozovic.

B. Majorano (Il Mattino)