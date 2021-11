Insigne al “Meazza” si vuole prendere tante rivincite in una sera

Il periodo calcistico di Lorenzo Insigne, non è dei migliori, sia con la maglia del Napoli, ma anche dell’Italia, dove certamente non ha inciso come lui avrebbe sperato. Il capitano degli azzurri e il 10 della nazionale, tra l’altro è ancora combattuto per la questione rinnovo, non semplice da sbrogliare come matassa. Per fortuna che domenica sera alle ore 18,00 si torna a giocare, avversario al “Meazza”, l’Inter, squadra e atmosfera che possono esaltare il buon Lorenzo. Tra l’altro quando era bambino, non fu preso dai nerazzurri per una questione di altezza. Lo stadio delle compagini milanesi, tra l’altro non evoca bei ricordi, l’ex c.t. Gianpiero Ventura non lo fece entrare in occasione di Italia-Svezia e questo costò la mancata qualificazione ai mondiali in Russia. Tutto questo potrebbe essere da incentivo per il capitano che ha voglia di riprendersi il Napoli e portarlo ad un ottimo risultato.

Fonte: F. Mandarini CdS