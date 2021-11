In vista dell’Inter, un solo dubbio di formazione per Spalletti

Da oggi sono terminati gli impegni dei calciatori del Napoli in Nazionale, con la qualificazione di Ospina e Lozano in Qatar 2022. Il tecnico Luciano Spalletti potrà concentrarsi sulla formazione da mandare in campo contro l’Inter, match da vertice della tredicesima giornata di campionato. Le scelte sono ormai fatte, dove tornerà dalla squalifica Koulibaly che affiancherà Rrahamani. Il dubbio della vigilia sarà chi alle spalle di Osimhen, tra Zielinski ed Elmas, con il polacco in leggero vantaggio, per questioni tattiche, mentre il macedone sarebbe pronto per subentrare a match in corso. A destra infine in vantaggio Politano, essendosi allenato tutto il periodo, mentre Lozano tornerà a Napoli solo venerdì.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport