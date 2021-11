Fedele, dirigente: “Scudetto? Il Napoli a Milano può permettersi di perdere”

Su Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, ecco le sue parole: “Insigne ha fatto 19 gol l’anno scorso ma noi siamo andati in Europa League. Poi sul fatto che sia utile non si discute nella maniera più assoluta. Scudetto? Domenica il Napoli può pure permettersi di perdere senza uscire dal gioco. Noi abbiamo un’occasione per vincere lo Scudetto ma ha già vinto il suo campionato, cioè quello di ritornare in Champions League. Accontentiamoci del bicchiere d’acqua nel deserto, poi se arriva la bottiglia ci adattiamo”.