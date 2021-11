Fedele, dirigente: “Lozano? Deve dimostare di essere da grande club”

Su Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, ecco le sue parole: “Lozano? Non credo volesse dire quello che ha detto, comunque deve dimostare di essere un giocatore da grande club ma ha nelle corde le possibilità di diventare un goleador. Forse fu comprato perché si dava per certa la cessione di Insigne e quindi il Napoli si tutelò con anticipo e spese un po’ troppo per Lozano. Agenti? Una querelle da decenni. Hanno liberalizzato il mestiere del procuratore facendolo fare a cani e porci. Quando è nato – e io sono stato uno dei fondatori – si facevano due esami, di diritto privato e regolamento sportivo e di giustizia. Ora però tutti lo possono fare. Quindi si è liberalizzato tutto e si dequalificata la professione, sono arrivati i barbari. Commissioni? Una società può darla all’agente se gli fa fare un affare. Ma mentre prima tu non potevi rappresentare un calciatore e una società oggi questo lo puoi fare. C’è stata la conpartecipazione dei presidenti”.