Fedele, dirigente: “Insigne è un giocatore che fa cose importanti”

Su Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, ecco le sue parole: “Insigne è un giocatore che fa cose importanti: la sterzata, il tiro a giro (che ha inventato Del Piero). Io però preferisco chi fa gol a chi fa fare gol in una mia ipotetica squadra. Il Napoli se troverà i gol di Lozano farà un salto di categoria. L’anno scorso a questo punto del campionato lui aveva segnato di più così come Zielinski e Petagna. Rivera o Prati? Rivera pure faceva 19-20 gol ma era un calcio diverso. Totti e Del Piero sono stati goleador, le squadre oggi sono personificate da chi fa gol: Lukaku, Ronaldo, Mbappé, Kane. Non è facile spingere la palla in porta”.