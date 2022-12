D’Angelo, Cronache di Salerno: “La Salernitana? Due delle tre offerte presentate non sono state accettate dai trustee”

Tommaso D’Angelo, giornalista di Cronache di Salerno, ha parlato oggi ai microfoni di radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La situazione societaria della Salernitana? Due delle tre offerte presentate non sono state accettate dai trustee, perché mancava la documentazione che accertasse l’estraneità rispetto alla precedente gestione di Lotito. Per quanto riguarda la terza, chi ha presentato l’offerta ha chiesto più tempo per completare la procedura. Se si è trattato solo di una dimenticanza, trovo assurdo che si debba arrivare alla metà di dicembre per prendere una decisione definitiva sulle offerte presentate. È probabile che tale situazione si protrarrà oltre il 31 dicembre, giorno in cui scadrà il mandato dei trustee. Immagino che a quel punto si chiederà una proroga alla Lega Serie A, che ha tutto l’interesse a non escludere la Salernitana dal campionato per salvaguardare la regolarità del torneo”.

