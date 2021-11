Carlo Alvino, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha commentato le parole di Hirving Lozano che hanno fatto rumore: “Lozano è un professionista e tende a migliorarsi. Non me la prenderei con lui, ma se vuole andare in una squadra di primissima fascia dovrà fare grandi cose col Napoli. Solo così, mettendosi in luce, potrà approdare in squadre forti come Barcellona o Bayern Monaco”.