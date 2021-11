Allegria in casa Napoli a colpi di tweet

Calzona e Domenichini hanno diretto le partitelle a ranghi miste. Elmas, Rrahmani, Koulibaly e Lobotka sono stati i primi tra i nazionali a far rientro a Castel Volturno. Il clima è sereno, disteso. Fabian Ruiz ha pubblicato uno scatto che ritrae lui, Juan Jesus e altri delle giovanili in posa. «Abbiamo vinto», recita lo spagnolo. Con Demme, in quarantena perché positivo che replica ironico: «Facile quando hai Jesus». E il centrocampista risponde ancor più divertito: «No, è facile quando dall’altra parte c’è Petagna».

