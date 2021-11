S. Bagni, dirigente: “Il Napoli dovrà fare la partita. Per me vince….”

A Radio Marte è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente: “Un rigore di Beccalossi mi fece arrabbiare. Il rigorista era Bini, Muller tirò in curva, nello spogliatoio ho fatto di tutto e di più. Ovviamente abbiamo litigato, arriviamo al martedì: multa per Muller e per me, io stracciai la multa. Andiamo fare riscaldamento e né Beltrami né Mazzola dissero nulla, però mi chiesero perché ero a 100 metri. Dissi che non ero in condizione…Mi tolsero subito la multa!