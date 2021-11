QUAL. QATAR 2022 – In gol Osimhen. Nigeria e Algeria prime nei rispettivi gironi

Questo pomeriggio si sono giocate le sfide valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar, Nigeria-Capo Verde e Algeria-Burkina Faso. Nel primo match dopo due minuti in gol l’azzurro Osimhen, mentre il pareggio è di Stopirà. La punta del Napoli esce al minuto 89. Nell’altra sfida finisce 2-2 dove Ounas neanche in panchina tutta la gara. Nigeria e Algeria, arrivate prime nel girone, giocheranno i play-off.

R. Mahrez 21” Y. Belaïli 21” 37” G. Sangaré 37” Z. Sanogo S. Feghouli 46” B. Bounedjah 46” 61” S. Ouattara 61” H. Bandé S. Feghouli 68” Y. Belaïli 68” S. Benrahma 69” Y. Belaïli 69” 78” Z. Sanogo 78” C. Bayala 78” E. Traore 78” M. Ouattara 83” I. Dayo

V. Osimhen 1” 6” K. Rocha Santos 6” Stopira W. Ndidi 17” 60” Willy Semedo 60” Nuno Borges 60” Jamiro Monteiro 60” Jeffry Fortes 66” Gilson Tavares 66” Nenass 66” K. Rocha Santos 66” Patrick Andrade A. Shehu 68” M. Simon 68” 76” João Paulo 76” Vagner K. Iheanacho 78” Ighalo 78” O. Onyeka 78” J. Aribo 78” L. Balogun 85” V. Osimhen 89” P. Onuachu 89”

