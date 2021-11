Petillo: “La Nazionale italiana è sabauda e fortemente indirizzata verso il Nord”

Alberto Petillo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Ieri sera ho preferito vedere un film piuttosto che la partita dell’Italia. Quando ci sono le soste per le nazionali, spero soltanto che i calciatori del Napoli non si infortunino. Tifo affinché l’Italia non si qualifichi al Mondiale. I quotidiani nazionali hanno pregiudizi verso Insigne? Sì, ma non solo verso di lui. La Nazionale italiana è sabauda e fortemente indirizzata verso il Nord. I calciatori del Napoli vengono convocati solo se non se ne può fare a meno, basti vedere il trattamento riservato a Politano, mai preso in considerazione da Mancini, sebbene sia uno dei migliori giocatori della Serie A”.