Napoli-Mertens, aggiornamenti su ingaggio e opzione contratto

In casa Napoli, in attesa di riprendere gli allenamenti, per preparare la sfida del “Meazza”, contro l’Inter, si pensa anche alla questione rinnovi. Tra questi c’è anche Dries Mertens, contratto in scadenza nel 2022, ma a differenza di Insigne, ha l’opzione per un’altra stagione. Le ultime informazioni parlano di un possibile accordo per un’altra stagione, con ingaggio dimezzato. Il calciatore belga, autore di 137 reti in maglia azzurra, recentemente ha fatto intendere che vuole restare nel Napoli, dove tra l’altro sta per avere un figlio. Farlo nascere all’ombra del Vesuvio con il nome di Ciro, sarebbe il massimo.

Fonte: Gazzetta dello Sport