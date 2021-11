Mertens, l’opzione c’è e c’è anche una bozza di proposta

Di certo della questione Insigne se ne parla di più, ma anche Dries Mertens è in scadenza nel 2022. Lui come ha detto spesso, anche ultimamente dal ritiro con la Nazionale belga, vorrebbe restare a Napoli e, forse, in questo potrebbe essere accontentato. Quasi una sorpresa. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport: “Vorrebbe rimanere Mertens, il principe del gol (136) nella storia del Napoli. C’è l’opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore della società. Ci sarebbe già una bozza di proposta per dimezzare l’attuale ingaggio (4 milioni) del belga con l’aggiunta però di vari bonus”. Quindi, da come si legge, c’è l’opzione. Ora starà alla società decidere se farla valere oppure no.