Mertens, la moglie e la presa in giro divertente sui social, per il record

Dries Mertens ha festeggiato alla grande il record con la nazionale belga. Prima della gara contro l’Estonia, vinta poi per 3-1, è stato premiato per le 100 presenze raggiunte con i Diavoli Rossi. L’attaccante del Napoli aveva raggiunto il prestigioso traguardo nel corso degli Europei – ora è a quota 102 – ma fino a sabato sera non era stato più convocato dal ct Roberto Martínez. L’account social ufficiale del Belgio ha pubblicato alcuni scatti della premiazione, prontamente ricondivisi dalla moglie di Mertens, che ci ha scherzato sopra con grande ironia.

Lady Mertens su Instagram: ironia spietata

Kat Kerkhofs ha un’ironia dolce ma spietata nei confronti del marito. La 33enne, incinta del primo figlio della coppia, ha condiviso uno scatto in cui Mertens alza la mano in segno di saluto. “Chi ha bisogno di imparare come si mettono i piatti nella lavastoviglie?”, ha poi scritto nella divertente storia Instagram. Non importa chi sia tuo marito, sembra voler dire Kat con questa battuta, ogni matrimonio soffre delle stesse piccole, divertenti imperfezioni.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: CdS