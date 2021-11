Giuffredi, agente: “Perchè va Bernardeschi e non Politano, in Nazionale?”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Parisi andrà al Napoli? L’ho segnalato al club partenopeo ed è seguito anche da altre squadre italiane. È sicuramente pronto per giocare in un grande club, anche se finirà la stagione nell’Empoli. Parisi e Casale del Verona sono i prospetti più interessanti della Serie A. Perché in Nazionale va Bernardeschi e non Politano? Per me Politano e Berardi sono gli esterni offensivi più forti del campionato italiano, ma le convocazioni vengono fatte da Mancini e devono essere rispettate”.

Fonte: Radio Punto Nuovo