Le regioni hanno deciso, accesso agli stadi solo ai vaccinati!

Secondo quanto riporta La Stampa, le Regioni, con in testa il presidente della Liguria Giovanni Toti, hanno deciso unanimamente che i vaccinati devono avere più diritti dei non vaccinati. Infatti se i dati del monitoraggio dell’ISS di Venerdì, mostreranno un indice Rt salito vertiginosamente con una crescita esponenziale dei casi, il Governo potrebbe dare una forte stretta al Green pass. Le ipotesi sono di ridurre la durata del green pass da 12 a 9 mesi, poi di aprire cinema, teatri, stadi, bar e ristoranti solamente ai vaccinati (o a chi è guarito), escludendo ogni tipo di tampone. Massimo Fedriga, presidete del Friuli Venezia Giulia, ha commentato queste ipotesi in questo modo: “Non possiamo far pagare il prezzo di nuove chiusure anche ai vaccinati”.