Inter-Napoli, la miglior difesa è l’attacco

Domenica al “Meazza”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà la sfida al vertice tra l’Inter e il Napoli, i numeri di solito non mentono mai. I nerazzurri hanno il miglior attacco 29 reti, mentre gli azzurri la miglior difesa, ovvero solo 4 reti subite, alla pari solo del Chelsea di Tuchel. Non mancano anche le individualità dove per la squadra di Simone Inzaghi c’è la forza fisica a centrocampo e in attacco, in attesa di conoscere le condizioni dei vari Bastoni e Dzeko. In casa azzurra invece c’è la velocità di Osimhen e il tirare verso lo specchio della porta di Insigne. Importante anche aver recuperato Koulibaly in difesa dove assieme a Rrahamani sono diventati affidabili. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz, sono una sorta di diga nella linea mediana. Tutto pronto, in attesa del ritorno degli ultimi nazionali, per una sfida dove la miglior difesa è l’attacco.

Fonte: A. Giordano Corriere dello Sport