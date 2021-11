Il Napoli e la Tribuna Young. Una svolta per le scuole calcio

Il calcio Napoli punterà con decisione sulle scuole calcio, un modo, non solo per avere dei legami con le diverse strutture, ma anche per avere nuovi tifosi al “Maradona”. Da ieri è stata istituita, nei Distinti inferiori, la Tribuna Young, dove si pagherà tre euro a testa (44 giocatori e sei accompagnatori), per una gara nella struttura di Fuorigrotta, probabilmente già contro la Lazio di domenica 28 Novembre alle ore 20,45.

Fonte: A. Giordano CdS