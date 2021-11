George Gardi (Ag. Elmas): “E’ un under 22 che vale decine e decine di milioni”

Prosegue così il momento magico per il giovane centrocampista offensivo grande protagonista quest’anno nel Napoli di Spalletti: Eljif Elmas è il jolly azzurro che il tecnico ha schierato in tanti ruoli diversi ricevendo sempre risposte positive. Funzionale nei due sistemi di gioco proposti dall’allenatore toscano, sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3: esterno sinistro offensivo preferibilmente a sinistra ma anche a destra, sottopunta, mezzala sinistra e all’occorrenza anche in spezzoni di partita da centrocampista centrale. Grandi qualità tecniche e spiccate doti tattiche: un mix vincente per Elmas anche con la Macedonia del Nord con la sua capacità di ricoprire più ruoli. Valutazione di mercato che cresce sempre più tenendo presenti le sue prestazioni: «A Napoli sta facendo un percorso che è iniziato con Ancelotti, passando per Gattuso e sta proseguendo con Spalletti. Un classe 99 che ormai ha acquisito una dimensione anche internazionale con 64 presenze ufficiali tra nazionale e coppe. Gli under 22 che hanno questo numero di presenze a livello internazionale sono 3-4: De Ligt, Donnarumma, Isak, tutti giocatori quotati sopra i 40-50 milioni», ha detto il suo agente George Gardi a Tuttomercatoweb.com. Elmas con il Napoli è sotto contratto fino al 2025, un legame lungo, il macedone rinnovò l’accordo nell’estate del 2020, un’altra mossa importante del club azzurro per blindare il suo gioiello che proseguendo su questi livelli in estate potrebbe solleticare l’interesse dei top club d’Europa.

Fonte: R. Ventre Il Mattino