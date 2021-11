Fascia destra – Mazraoui attirato dalla possibilità Napoli

Da sempre si parla della corsia sinistra del Napoli, dove, vista la situazione Ghoulam, il solo Mario Rui sembre davvero avere bisogno di un’alternativa. Ma il bisogno di un rinforzo esiste anche a destra. Il fatto che Di Lorenzo sia una garanzia ed uno stakanovista ormai accertato, non cambia la situazione. E se per il ruolo di terzino sinistro pare che il Napoli abbia puntato su Mandava del Lille, per la corsia destra pensa ad un altro calciatore in scadenza, Mazraoui. La Gazzetta dello Sport scrive: “Finora Mazraoui ha dribblato ogni ipotesi di rinnovo. Vuol mettersi alla prova in una nuova esperienza all’estero. La possibilità di arrivare a Napoli lo attira particolarmente. In estate è stato quotato sui 15 milioni. Anche lui potrebbe arrivare a gennaio pagando un indennizzo all’Ajax”.