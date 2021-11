Elmas si prepara per la trasferta a Milano: gol e presenze del macedone

Ad attender il Napoli c’è l’Intere ed Elmas si rituffa negli allenamenti dopo la parentesi in nazionale che lo ha visto vincente e protagonista. Il macedone lotterà come sempre per una maglia da titolare, anche se, ultimamente, anche da subentrante, si è sempre fatto trovare pronto. Due gol, uno in campionato nel match inaugurale con il Venezia, uno in Europa League sempre al Maradona contro lo Spartak Mosca e due assist nei match casalinghi con Bologna e Legia Varsavia. Sedici presenze, sette da titolare, un rendimento di spessore: in totale 791 minuti, 528 in campionato e 263 in Europa League. I primi tre mesi convincenti del jolly macedone e pronto ad esprimersi al massimo in questi 40 giorni con il Napoli fino alla sosta di Natale. Poi alla Macedonia del Nord avrà modo di pensarci nuovamente più avanti per strappare il pass per i Mondiali in Qatar 2022.

R. Ventre Il Mattino