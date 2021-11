Elmas, l’eroe della Macedonia: «Adesso vale tre volte il suo acquisto»

Un gol storico con la Macedonia del Nord lo aveva già segnato nel mach di qualificazioni mondiali in Germania, quello del successo per 2-1: Elmas con la doppietta realizzata domenica nel 3-1 contro l’Islanda è entrato ancora di più nelle pagine indimenticabili della sua nazionale che con questa vittoria si è garantita la partecipazione agli spareggi, in programma a marzo, per un posto ai Mondiali in Qatar 2022. Ventidue anni, il macedone è un giovane dalle grandi prospettive, in continua crescita: un investimento del Napoli per il presente e il futuro. Un colpo di mercato del direttore sportivo Giuntoli: Elmas venne acquistato nell’estate 2019 dal Fenerbhace per 16 milioni più bonus, il club azzurro riuscì a battere una concorrenza agguerrita per assicurarsi un centrocampista offensivo dal futuro assicurato. R. Ventre – Il Mattino