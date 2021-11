Dopo il caso Suarez, irregolarità nell’ Università per Stranieri di Perugia

Dopo quello che è stato definito “esame farsa”, quello sostenuto da Luis Suarez presso l’Università per Stranieri di Perugia, le indagini della Guardia di Finanza, avrebbero portato alla scoperta di altre irregolarità. La Presse scrive: “Dall’analisi del materiale raccolto, come spiegano i finanzieri di Perugia, sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare l’esistenza di irregolarità nello svolgimento di alcuni concorsi per l’assunzione di ricercatori e professori universitari. Nello specifico, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, gli esiti dei concorsi potrebbero essere stati predeterminati, intervenendo sulla scelta dei tempi dell’uscita dei bandi, sulla loro profilazione, sull’individuazione dei commissari e sul controllo di ciascuna fase delle selezioni.”