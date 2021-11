Difesa azzurra, oltre ai soliti nomi, spunta l’ipotesi Parisi

Il Napoli, soprattutto nella persona dio Cristiano Giuntoli, sta pensando a rinforzare le due corsie laterali. Per la fascia sinistra monitora Mandava del Lille, in scadenza di contratto, per quella destra segue la pista Mazraoui, alternativa a Di Lorenzo, anch’egli in scadenza con l’Ajax. Ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il club azzurro starebbe valutando anche Parisi, fresco di Under 21. Terzino dell’ Empoli, società con cui il Napoli ha ottimi rapporti…

“Inoltre, il d.s. Cristiano Giuntoli sta monitorando una pista proiettata nel futuro, anche se prossimo. Piace Fabiano Parisi, 21 anni, terzino sinistro dell’Empoli, appena entrato nell’orbita dell’Under 21. Fresco il suo accordo per il rinnovo fino al 2025 col club toscano: è stato tra i protagonisti della promozione in A della scorsa stagione. Parisi è nel mirino del Napoli da tempo: un’operazione che richiama quella di Di Lorenzo, arrivato proprio dall’Empoli”.