Da De Vrij a Dzeko, le ultime in casa Inter in vista del Napoli

Come per Luciano Spalletti, anche Simone Inzaghi attenderà il rientro dei nazionali, dove all’orizzonte si giocherà domenica al “Meazza” Inter-Napoli. In casa nerazzurra, però non ci sono buone notizie dall’infermeria. Infatti il difensore Stefan De Vrij, dovrà star fermo 15 giorni, niente stiramento, ma non giocherà contro gli azzurri. Ora è chiaro che la soluzione più ovvia sarà Bastoni al centro, Skriniar a destra e Dimarco a sinistra. Il centrale dell’Italia (Bastoni) e Dzeko verranno valutati nei prossimi giorni, ma c’è ottimismo sul loro recupero, a differenza dell’olandese.

Fonte: Pietro Guadagno CdS