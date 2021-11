Corsia sinistra: Mandava potrebbe arrivare già a gennaio

Le fasce, i cosiddetti esterni bassi, quelli che una volta si chiamavano semplicemente terzini, sono da qualche stagione un problema del Napoli. Non per il valore degli uomini, ma perchè senza alternative. A sinistra, per esempio. E, per quella zona del campo, già dalla scorsa estate si tiene d’occhio Reinildo Mandava, nazionale del Mozambico ora in Ligue 1 con il Lille. La Gazzetta scrive: “è in scadenza di contratto a giugno. Ma tra due mesi Reinildo potrebbe arrivare versando al Lilla (ottimi rapporti anche per l’affare Osimhen) un indennizzo, di sicuro inferiore alla valutazione del giocatore che ai aggira sui 6 milioni di euro”.