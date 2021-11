Capuano, Radio24: “Il CT ha sbagliato formazione contro l’Irlanda del Nord”

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Tutti giù dal carro della Nazionale italiana? È indubbio che le ultime prestazioni dell’Italia non siano state all’altezza di quelle fornite agli Europei. Mancini ha dovuto fare i conti con tante assenze, basti pensare che rispetto alla vittoria di luglio contro il Belgio, a mio avviso la miglior prestazione degli Azzurri nel torneo continentale, mancavano quattro titolari. L’importante è resettare gli ultimi due mesi, da settembre in poi la Svizzera ha meritato più di noi di vincere il girone e andare direttamente in Qatar. In vista dei play-off di marzo, non bisogna ripetere l’errore del 2017, quando abbiamo ingigantito il valore della Svezia, che in realtà era una squadra di medio livello. Il CT ha sbagliato formazione contro l’Irlanda del Nord, non era la gara giusta per schierare il falso nueve. Inoltre, ho la sensazione che dopo l’Europeo la Nazionale sia diventata nuovamente una scocciatura per tutti, dai club ai tifosi. Nella seconda parte del raggruppamento di qualificazione, è mancata la compattezza ambientale che ha contraddistinto l’Italia nella fase precedente all’Europeo e nella competizione stessa. Restare fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva sarebbe catastrofico, fermerebbe il sistema calcio italiano per almeno una decina d’anni. Vorrebbe dire l’addio di Mancini e la fine del suo progetto che ci ha portato a vincere l’Europeo, oltre all’azzeramento delle possibilità di ospitare il campionato europeo del 2028, per cui Gravina ha già avanzato la candidatura. Insigne peggiore in campo? Probabilmente sì, anche se nessuno del reparto offensivo ha fatto bene”.