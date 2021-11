BASKET – Piero Bucchi neo allenatore di Sassari, prossimo avversario del Napoli

Il Napoli Basket, dopo il successo di Pesaro per 100-83, si prepara per la prossima trasferta. Gli azzurri di coach Sacripanti domenica affronteranno Sassari che da oggi ha nuovo allenatore. Si tratta di Piero Bucchi che verrà presentato giovedì mattina alle ore 11,00 ed esordirà contro la squadra del Napoli, in una sfida già importante per la classifica.

Fonte: pianetabasket.com