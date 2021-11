A. Di Caro, giornalista: “Manca il centravanti che finalizzi il gioco”

A Radio Marte è intervenuto Andrea Di Caro, giornalista: “Durante l’Europeo si era creata un’alchimia irripetibile per la Nazionale, che nelle grandi competizioni magari partiva zavorrata da grandi problemi per poi vincere addirittura. Questa volta avevamo una formazione buona e ottima ma non top. Si è creata poi l’alchimia per diventare squadra, avendo poi tenacia e ferocia senza però i top player, perché non abbiamo Ronaldo o Mbappé. Quel tipo di limite lo abbia compensato con il collettivo. Molte partite le abbiamo vinte sul filo. L’entusiasmo però è difficile da mantenere: abbiamo assenze importanti, manca il centravanti che finalizzi il gioco. In più ora c’è una squadra più seduta e convinta di essere più forte di quanto in realtà non sia. Quando la Nazionale non mette in campo certi valori diventa una squadra normale. La Svizzera chiaramente non è migliore di noi ma ha caratteristiche che noi non abbiamo più e ci è finita davanti.