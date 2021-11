A. Angeloni su Il Mattino – Mancini bocciato per un’idea tecnica

Questo il voto e la motivazione di A. Angeloni su Il Mattino:

4 Mancini

Giocare con gli attaccanti piccoli è un’idea che ci sta, specie se contro hai i giganti. Ma poi se li cerchi con i palloni alti, se la palla non scorre veloce, diventa complicato. L’Italia doveva vincere segnando tanto, finisce 0-0 e quasi non arriva una sconfitta. Giusto anche andare a guadagnarsi il Mondiale attraverso il play off. Magari ritrovando la via del gol.