Prosegue l’ottimo inizio da parte di Amir Rrahamani, non solo con la maglia del Napoli, ma anche in nazionale. Ieri sera il Kosovo, dove il difensore è anche il capitano, realizza in spaccata su azione da corner la rete del pareggio. La sfida in terra ellenica valeva per le qualificazioni ai mondiali in Qatar.

La Redazione