Ultime Inter – In vista del Napoli, ore d’ansia per Simone Inzaghi

Manca meno di una settimana dal match del “Giuseppe Meazza” tra l’Inter e il Napoli, valevole per la tredicesima giornata di campionato. Per i nerazzurri saranno ore d’ansia, compreso mister Simone Inzaghi, che attenderà news dall’infermeria. La situazione quasi compromessa è per il difensore Stefan De Vrij, uscito al minuto 89 di Montenegro-Olanda. Nelle prossime ore nuovi accertamenti, ma si teme uno stiramento per l’ex Lazio. Oggi invece ci saranno verifiche anche per Bastoni, l’altro difensore dell’Inter, ma potrebbe farcela per la sfida contro gli azzurri. Infine Edin Dzeko, da ieri ha lasciato il ritiro della Bosnia e anche per l’attaccante dei nerazzurri sarà una sorta di corsa contro il tempo. In attesa anche di riavere gli altri giocatori entro giovedì e preparare così la sfida contro il Napoli, big-match per il vertice.

Fonte: A. Ancona CdS