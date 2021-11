Ultime Inter – De Vrij nulla di serio, ma resta in dubbio per il Napoli

In casa Inter c’era grande attesa per gli aggiornamenti del difensore Stefan De Vrij, uscito al minuto 89 della sfida Montenegro-Olanda. Non si tratta di stiramento, ma risentimento agli adduttori della coscia destra. Resta in forte dubbio per la sfida contro il Napoli di domenica alle ore 18,00 allo stadio “G. Meazza”. Cauto ottimismo per Bastoni e Dzeko.

Fonte: fcinternews.it