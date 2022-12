TELE CLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Dall’Inter allo Spezia, un tour de force per il Napoli prima del Natale”

Nel corso del programma di Tele club Italia “All club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La Tribuna Young al “Maradona”? Un importante iniziativa da parte del Napoli, per riavvicinare la tifoseria allo stadio. Già contro l’Hellas Verona sono tornati i gruppi organizzati in Curva A e c’era un clima diverso rispetto ad inizio stagione. Sul tour de force che attenderà gli azzurri, se si escludono le due gare al “Meazza” contro Inter e Milan, in casa si affronteranno squadre che se la giocheranno a viso aperto, meno sulla difensiva e che possono darti spazio come Lazio e Atalanta. Tra le due squadre milanesi, forse il Milan sarebbe più adatta per il duello scudetto, visto che i nerazzurri hanno una rosa più ampia e completa. C’è da dire che Pioli ha dato tanta compattezza alla squadra e continuità. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo contro l’Inter, penso al ballottaggio Elmas-Zielinski, con il macedone, in questo momento più in forma rispetto al polacco”.

