Spalletti e il segreto del “bunker” della difesa in attesa dell’Inter

Luciano Spalletti, in attesa di riavere tutti i nazionali, i primi arriveranno domani al “Training Center di Castel Volturno Konami”, tutti carichi come Elmas e Rrahamani in gol, oltre agli assist-man Lobotka e Koulibaly, si gode la sua difesa. I numeri sono di una sorta di bunker, sole 4 reti subite, come il Chelsea di Tuchel. Eppure in estate sono andati via Hysaj e Maksimovic, con Ghoulam infortunato. Si è aggiunto solo Juan Jesus che in tre gare ufficiali ha dato segnali incoraggianti. La linea a 4 composta da: Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, ottime le loro prestazioni, con al centro Koulibaly e Rrahamani. Una coppia che ha dato ampie garanzie, mentre Manolas è ancora fermo ai box. Domenica prossima ci sarà la sfida del “Meazza” contro l’Inter, avversario che ha nell’attacco il suo punto di forza, ma certamente l’ex della sfida Spalletti, vorrà confermare i numeri da record della fase difensiva, del resto i bunker sono sempre difficili da superare.

Fonte: A. Giordano Corriere dello Sport