Schira: “Il Napoli in estate comprerà un terzino ed offrirà il rinnovo a Mertens”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, durante un’intervista a Top Calcio 24 ha parlato anche del Napoli. Come il club azzurro affronterà la Coppa D’ Africa e come potrebbe comportarsi con Mertens.

“La società azzurra si sta guardando intorno, ma a meno che non capitino delle occasioni clamorose, non sostituirà i tre calciatori che partiranno per la Coppa d’Africa”. Aggiunge ancora: “Il motivo è semplice: Osimhen, Koulibaly e Anguissa salteranno solo poche partite. Il Napoli acquisterà a giugno un nuovo terzino sinistro anche perché Faouzi Ghoulam non dovrebbe recuperare”. Su Mertens in scadenza, Schira dice: “In estate arriverà un attaccante. Dries Mertens è in scadenza e attualmente percepisce un ingaggio pari a circa cinque milioni di euro. Il Napoli è intenzionato a offrirgli il rinnovo a circa due milioni a stagione, ma non so se il belga accetterà di ridursi l’ingaggio”.