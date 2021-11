Rocchi: “Presto ascolteremo tutti il dialogo al VAR, per togliere ogni dubbio”

L’ex arbitro Gianluca Rocchi, Ospite sulle frequenze di ‘Radio Rai, ha parlato della possibilità di far ascoltare a tifosi ed addetti ai lavori i dialoghi tra arbitro e VAR durante i match. Una clamorosa novità, dunque, è in vista: presto si potranno ascoltare cosa si dicono arbitro e VAR. Di seguito le parole del designatore Rocchi.

Nel rugby è noto quello che si dicono tra arbitro e VAR. Perché nel calcio non succede?

“Il giorno in cui avverrà è molto vicino. Non c’è nessun segreto e molto spesso lo riascoltiamo anche noi per valutare e studiare cosa succede. Presto ascolteremo tutto tutti, per togliere anche i dubbi sull’onestà intellettuale degli arbitri”.