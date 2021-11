Reggia-Reggia: RE-Start per la mezza maratona il 21 novembre

Intervista ad Angelo di Carluccio, della ASD Reggia Running per la presentazione della Reggia-Reggia. Mezza maratona che si svolgerà per le strade di Terra di Lavoro il prossimo 21 novembre.

Quali città verranno “toccate” dalla maratona?

“Il percorso prevede l’attraversamento dei Comuni di Caserta, Casagiove e San Nicola La Strada. Per un totale di 21 chilometri e 97 metri. Con un tratto che passerà, come vuole la tradizione, nel parco della Reggia di Caserta. La gara è omologata dalla Fidal, ed è a livello internazionale grazie alla Timing Data Service; infatti sarà valida anche per il campionato nazionale sordi, grazie anche alla spinta della ASD GS Ens Caserta. Grazie al grido “Disabilitiamo le disabilità” che pervade la Reggia-Reggia; tra i Pacemakers, persone che “tirano” ad un’andatura tale da rendere possibile e piacevole la mezza maratona ai non agonisti; ci sarà anche Lorenzo, un ragazzo in sedia a rotelle; mentre hanno ufficializzato la loro presenza il campione nazionale amputati Costantin Bostan ed il campione nazionale paralimpico di maratona Luca Aiello. E ad allietare la giornata ci saranno gli speaker dell’evento Zagara Arancio e Gennaro Varrella.“

Come nasce l’idea di chiamarla RESTART?

“Nasce grazie al presidente della ASD Reggia Running, ed organizzatore dell’evento Francesco Rivetti, che è l’anima principale della Reggia-Reggia. L’abbiamo intitolata così da richiamare “RE”, come simbolo della Reggia; di cui siamo molto orgogliosi dell’eredità di questo monumento. E ad anche perchè RESTART significa “ripartenza“. In quanto per un anno e mezzo circa tutto il mondo si è fermato per via della pandemia. Quasi come se si fosse fermato il tempo, per cui ripartire in qualsiasi modo, con una grande ripartenza; in modo da riprendere quella che può essere una vita abbastanza normale.”

Ripartire dopo due anni di pandemia deve essere stato difficile?

“E’ stato molto, ma molto difficile; in quanto fino a luglio non avevamo ancora la sicurezza di poter organizzare per novembre questa Settima Edizione della Reggia-Reggia. Le problematiche dell’organizzazione sono sempre tantissime, da quelle del territorio ed organizzative sul livello di richieste di autorizzazioni. Oltre ad arrivare alla ricerca di eventuali sponsor per la buona riuscita dell’evento. In quanto l’organizzazione di una gara prevede tantissimi costi; come l’acquisto delle medaglie, delle magliette, passando per i costi di affiliazione alla Fidal, e tante altri costi. Infatti ci tengo a ringraziare gli sponsor che ci hanno dato fiducia; come la Confcommercio e la Camera di Commercio, con MD come Main Sponsor ed M.Car, Santal, Fias&Catapane, Mulini Reali, Nanodol, P.P.G., Minerva Medica, Gatorade, Barilla e Bar Serao; che ha annunciato di devolvere l’intero incasso della domenica mattina in favore del progetto A.L.I.Ce.“

C’è anche della beneficenza nell’evento. Ci può spiegare meglio?

“Sì, quest’anno la maratona ha deciso di abbracciare la causa del Progetto A.L.I.Ce., Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale; per ogni iscritto all’evento la ASD Reggia Running devolverà un euro all’associazione. Per cui l’appello a tutti è di iscrivervi non solo per la maratona ma anche perchè abbiamo a cuore il progetto che abbiamo deciso di sposare.”

Quanto è importante questo evento?

“E’ molto importante sia per quanto detto prima, per dare un segno di ripartenza; sia per far conoscere ancora di più le bellezze nostrane. Magari creando quello che può essere il “turismo sportivo“; in quanto la città di Caserta con la sua conformità pianeggiante; ha le carte in regola per organizzare manifestazioni sportive, vuoi che sia di podismo, di trail, di ciclismo, o di altri sport importanti. Per cui ben vengano questo tipo di manifestazioni che servono a portare turisti in città. Così da far conoscere il Parco della Reggia, il Belvedere di San Leucio e Casertavecchia; ed altre location a carattere storico e monumentale, che circondano la città.”

Ecco il sito dove trovate altre info e per procedere con l’iscrizione all’evento (Premi Qui)

Premi qui per seguire altre notizie

A cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®