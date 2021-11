Ravezzani, Telelombardia: “Insigne? È uno dei meno peggio in un attacco che non è all’altezza”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Insigne è scarso, lo dico per incendiare un po’ il dibattito su questo caso. Insigne è più forte di Chiesa? Insigne è un giocatore di un medio-alto livello che gioca in una squadra come la nazionale che gli offre un modulo a lui gradito. Quanto rischia l’Italia stasera? Non lo so, riguardo la qualità dei giocatori credo che alcuni potranno diventare veri campioni come Barella, potrebbe diventare come Tardelli. Insigne? È uno dei meno peggio in un attacco che non è all’altezza. Che ne pensa di Adani a commentare la partita di stasera? È l’olio senza pasta, commenta bene ma dà troppo alla testa. Facciamo il playoff con la Svezia? Devo dire che riscoprirci come ci siamo riscoperti con la Svizzera, inizia a far paura anche la Svezia. In alcuni momenti sembriamo impotenti, questo succede perché non abbiamo campioni.”