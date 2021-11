QUAL. QATAR 2022 – Irlanda del Nord-Italia 0-0, azzurri davvero brutti e quindi spareggio

Questa sera a Belfast l’Italia cerca in Irlanda del Nord la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022 e l’approccio sembra buono. Lancio di Insigne per Di Lorenzo e parata di Pikock Farrel in calcio d’angolo. La partita però non è semplice, visto la fase difensiva dei padroni di casa e la poca lucidità della manovra azzurra. Ci prova anche Lorenzo Insigne ma il suo tiro a giro è troppo debole centrale. Ancora il numero 10 ma non calcia con decisione da dentro l’area di rigore. Nella ripresa sono gli irlandesi ad avere la grande occasione con Saville, salva Donnarumma. La partita scema come ritmi, anche per le reti della Svizzera contro la Bulgaria. Nel recupero esce male il portiere dell’Italia ma Washington non sfrutta l’occasione. Un pari che visto il successo degli elvetici, ci mette nelle condizioni di giocare gli spareggi per andare ai mondiali in Qatar. L’Italia degli Europei è smarrita e deve ritrovarsi nelle due gare, per evitare la seconda apocalisse.

Irlanda del Nord (5-3-2): Peacock-Farrell 6; Dallas 6,5, Cathcart 6, Flanagan 6,5, J. Evans 6, Lewis 6; Davis 6, McCann 6,5, Saville 6 (27′ st C. Evans 6); Whyte 5,5 (27′ st Washington 5,5), Magennis 5,5 Ct: Baraclough 6,5

Italia (4-3-3): Donnarumma 5,5; Di Lorenzo 6,5, Bonucci 6, Acerbi 5, Emerson 5 (35′ st Scamacca s.v.); Barella 5 (19′ st Belotti 5), Jorginho 5,5 (24′ st Locatelli s.v.), Tonali 5 (1′ st Cristante 5); Berardi 5, Insigne 5,5 (24′ st Bernardeschi 5), Chiesa 4,5 Ct: Mancini 5

Arbitro: Kovacs

Marcatori:

Ammoniti: Tonali (I), Magennis (IN), Peacock-Farrell (IN)

A cura di Alessandro Sacco