QUAL. QATAR 2022 – Irl. del Nord-Italia, formazioni ufficiali. Insigne “falso nueve”

Questa sera a Belfast, con fischio d’inizio alle ore 20,45, si giocherà per il girone C, Irlanda del Nord e l’Italia, per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Per il c.t. Mancini a centrocampo spazio a Tonali dal primo minuto a centrocampo.

Irlanda del Nord: Peacock-Farell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.​

La Redazione